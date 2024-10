Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch in der Lönsstraße - Zeugen gesucht

Unna (ots)

Am Freitagabend, 25.10.2024, wurde vermutlich im Zeitraum von 19:05 Uhr bis 19:20 Uhr durch bislang unbekannte Täter in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Lönsstraße eingebrochen. Erbeutet wurden Bargeld und ein Mobiltelefon. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell