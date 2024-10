POL-UN: Unna - Einbruch in Gaststätte am Kessebürener Weg - Zeugen gesucht

Kamen (ots) - Bei einem Flugunfall am Samstagnachmittag in Kamen ist der Pilot ums Leben gekommen. Gegen 16:00 Uhr kippte ein 70-jähriger Pilot mit seinem Segelflugzeug nach dem Start nach rechts ab und stürzte in ein an den Segelflugplatz angrenzendes Feld und verstarb. Der Mann befand sich alleine im Segelflugzeug. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Redaktionelle ...

mehr