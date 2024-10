POL-UN: Selm - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 70-Jährigen - Rücknahme der Fahndung

Selm (ots) - Die Polizei reicht hiermit das Lichtbild des vermissten Selmers nach. https://polizei.nrw/fahndung/149494 Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung ist es den Medienschaffenden erlaubt, dieses zu verwenden. Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02303 921 3420 oder 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle Rückfragen bitte ...

mehr