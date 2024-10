POL-UN: Selm - Fahndung mit Lichtbild des Seniors

Schwerte (ots) - Den am Samstagabend (19.10.2024) stattgefundenen Raub am Holzener Weg in Schwerte konnte die Polizei mit Hilfe von Zeugen aufklären! Umfangreiche Zeugengespräche führten die Beamten am Donnerstag (24.10.2024) zu einem 19-jährigen Schwerter bulgarischer Herkunft, der festgenommen wurde. Dieser steht in dringendem Tatverdacht, am Samstag (19.10.2024) gegen 20.30 Uhr einen anderen 19-jährigen Kamener ...

mehr