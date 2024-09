Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Zeugen nach unklarem Unfallhergang gesucht, unter Drogeneinfluss am Steuer, Kellerbrand

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Zeugen nach unklarem Hergang von Verkehrsunfall gesucht Am Samstag, den 7. September 2024, kam es um 12.45 Uhr in der Raiffeisenstraße in Bad Rappenau zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw beim Überholen eines Pedelec-Fahrers. Der genaue Unfallhergang ist aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten derzeit unklar. Die Polizei Eppingen sucht nun insbesondere eine weibliche Pedelec-Fahrerin, die den Unfallhergang möglichweise beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann. Sie und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier zu melden.

Brackenheim: Mann unter Drogeneinfluss am Steuer Am Donnerstagabend, gegen 22.45 Uhr, wurde ein Pkw-Lenker in Brackenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab sich der Verdacht auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest ergab einen positiven Befund auf THC. Der 21-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und hat nun mit einem Fahrverbot zu rechnen.

Weinsberg: Technischer Defekt führt zu Kellerbrand - Keine Verletzten Am Donnerstagmorgen wurde gegen 06.30 Uhr ein Brand in einem Kellerraum in der Donauschwabenstraße in Weinsberg gemeldet. Der Brand, der vermutlich durch einen technischen Defekt verursacht wurde, konnte von der Feuerwehr Weinsberg schnell unter Kontrolle gebracht werden. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf eine mittlere bis hohe fünfstellige Summe geschätzt.

