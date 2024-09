Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Unfallfluchten in Hardheim und Haßmersheim gesucht

Heilbronn (ots)

B27/Hardheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Nachdem eine bisher unbekannte Person am Donnerstagmorgen bei Hardheim einen Unfall verursachte und anschließend flüchtet, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 8.15 Uhr war eine 32-Jährige mit ihrem Skoda auf der Königheimer Straße unterwegs und bog von dieser, an der Auffahrt auf die Bundesstraße 27, nach rechts in Richtung Tauberbischofsheim ab. Im selben Moment fuhr ein bisher unbekannter PKW-Lenker verbotswidrig von der gegenüberliegenden Fahrbahnseite ebenfalls auf die B27 in Richtung Tauberbischofsheim auf. Um einen Zusammensto0 zu vermeiden, lenkte die Skoda-Fahrerin ihr Fahrzeug nach rechts und kollidierte dort mit der Leitplanke. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Haßmersheim: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person bei einem Unfall am Donnerstagabend bei Haßmersheim und flüchtete anschließend. Gegen 20.15 Uhr befuhr eine 35-Jährige mit ihrem BMW die Landesstraße 588 von Haßmersheim kommend in Richtung Neckarmühlbach, als ihr in einer unübersichtlichen Kurve ein Fahrzeug zur Hälfte auf ihrer Fahrspur mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, weshalb sich die Pkws seitlich touchierten. Die BMW-Fahrerin hielt unverzüglich an, ihr Unfallgegner beschleunigte sein Auto und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die 35-Jährige musste vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um einen Ford SUV mit dunkler Lackierung oder ein baugleiches Fahrzeug handeln. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

