Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/Binzgen: Diebstahl aus Pkw - Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 13.11.2024, gegen 05.30 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem nicht verschlossenen Pkw Bargeld. Eine Zeugin teilte der Polizei einen unbekannten Mann mit, welcher sich in Binzgen, in der Gaißbühlstraße, hinter einer Mauer versteckt haben soll. Ein zweiter unbekannter Mann würde in einem Pkw sitzen und diesen durchsuchen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Unbekannten verlief ohne Erfolg. Aus dem Pkw wurden etwa 60 Euro Bargeld entwendet.

Der Polizeiposten Laufenburg, Telefon 07763 92880, bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich bei dementsprechenden Feststellungen mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0 (24 h) nimmt ebenfalls Hinweise entgegen.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

