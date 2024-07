POL-EU: Verkehrsunfall: Radfahrer verletzt

Weilerswist (ots) - Im Zeitraum von Samstag (27. Juli), 21 Uhr, bis Montag (29. Juli), 4.40 Uhr, beschädigten Unbekannte die Türe eines Supermarktes in der Bonner Straße in Weilerswist. Der Öffnungsmechanismus einer Schiebetür wurde durch Feuer beschädigt. Die Unbekannten gelangten nicht in das Geschäft. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen ...

