POL-EU: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Kall (ots) - Am Sonntag (28. Juli) touchierte ein 29-jähriger Pkw-Fahrer gegen 2 UHr einen Pfosten auf dem Parkplatz von einem Schnellrestaurant in der Werner-Schumacher-Straße in Kall. Anschließend entfernte sich der Mann von der Örtlichkeit. Zeugen teilten den Vorfall der Polizei in Schleiden mit. Der Pkw-Fahrer konnte ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der Personalienfeststellung wurden ...

