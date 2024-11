POL-PDTR: Öffentlichkeitsfahndung beendet (Nachtragsmeldung zu unserer Meldung vom 27.11.2024, 3:54 Uhr und 27.11.2024, 13:13 Uhr)

Wiltingen (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 18:30 Uhr in Wiltingen in einem Anwesen in der Konzer Straße zum Brand einer Matratze. Vier Bewohner dieses Anwesens wurden vorsorglich durch die vor Ort im Einsatz befindlichen Rettungskräfte wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Am und im Gebäude entstand kein Sachschaden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Wiltingen, Stadt ...

