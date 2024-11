Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW der Marke Honda

Tawern (ots)

Am Montag, den 25.11.2024 zwischen 09:00 Uhr und 11:30 Uhr kam es in der Straße "Im Wiesental" in Tawern zu einer Sachbeschädigung an einem PKW.

Der hintere Reifen der Beifahrerseite des am Fahrbahnrand parkenden dunkelblauen Hondas wurde durch bisher unbekannte Täter mittels eines spitzen Gegenstandes beschädigt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell