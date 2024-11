POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Birkenfeld

Trier (ots) - In der Zeit vom 23.11.2024, 16:00 Uhr bis 24.11.2024, 11:00 Uhr wurde in der Zeughausstraße in Trier ein weißes Damenrad der Marke Cube entwendet. Das Fahrrad wurde von der Eigentümerin mittels Schloss an einem Metallring an einer Hauswand befestigt, um es vor dem Diebstahl zu schützen. Unbekannte Täter rissen den gesamten Metallring aus der Wand und entwendeten das Fahrrad. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 EUR. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben ...

