Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vortest positiv

Suhl (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (04.07.2024) kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen 18-jährigen Autofahrer in der Rudolf-Virchow-Straße in Suhl. Der mit dem Mann durchgeführte Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis an, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt wurde. Sein Auto durfte der 18-Jährige erstmal nicht weiterfahren. Ihn erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

