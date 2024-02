Feuerwehr Essen

FW-E: Schwerer Verkehrsunfall - Pkw fährt in Bushaltestelle

Essen-Südviertel, Kruppstraße, 15.02.2024, 15:29 Uhr (ots)

Heute Nachmittag, am 15.02.2024, um 15:29 Uhr meldeten zahlreiche Anruferinnen und Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr Essen einen schweren Verkehrsunfall an der Kruppstraße im Essener Südviertel. Vor Ort war ein Pkw, der die Kruppstraße von Essen-Holsterhausen kommend in Richtung Europaplatz befuhr, zuerst über eine Mittelinsel gefahren und war anschließend mit einer Bushaltestelle kollidiert. Anschließend war er an einem massiven Baum zum Stehen gekommen. Auf Grund dieser Meldung wurden sofort zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Einsatzstelle entsandt. Vor Ort fanden die Rettungskräfte drei verletzte Personen vor. Die Fahrerin und der Beifahrer des Pkw und eine weibliche Person, die an der Bushaltestelle gewartet hatte, wurden durch den Unfall verletzt. Obwohl das Fahrzeug stark beschädigt war, konnten beide Insassen das Fahrzeug eigenständig verlassen. Die Einsatzkräfte versorgten umgehend alle Verletzten, stellten den Brandschutz sicher und sperrten die Einsatzstelle weiträumig ab. Nach notärztlicher Versorgung wurden die beiden Verletzten aus dem Pkw in Essener Krankenhäuser transportiert. Die leichtverletzte Person, die sich an der Bushaltestelle aufgehalten hatte, wurde untersucht und wollte auf eigenen Wunsch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Zur Unfallursache hat die Polizei Essen die Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer des Einsatzes und die anschließende Unfallaufnahme war die Kruppstraße in Richtung Essen-Holsterhausen gesperrt.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, dem schweren Hilfeleistungszug, mehreren Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeugen sowie dem Leitenden Notarzt und dem Führungsdienst der Feuerwehr Essen für rund eine Stunde im Einsatz. (CS)

