Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Blitzersäule in Trier mutwillig beschädigt

Trier (ots)

Am Mittwoch, 27.11.2024 in der Zeit zwischen 02:50 Uhr und 03:30 Uhr wurde eine vor kurzem neu errichtete Blitzersäule der Stadt Trier in der Zurmaiener Straße von einem oder mehreren Tätern mutwillig beschädigt. Mittels Kabeltrommel wurden alle Gläser der Blitzersäule eingeschlagen. Ob es sich bei dem/-n Tatverdächtigen um einen zuvor geblitzten Verkehrssünder/-in handelt ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Schaden beläuft sich vermutlich auf einen vierstelligen Betrag.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Trier unter 0651/9779 5210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell