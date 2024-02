Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizei Montabaur

Montabaur (ots)

Am Nachmittag des 15.02.2024 führten Beamte der Polizeiinspektion Montabaur an verschiedenen Örtlichkeiten in deren Dienstgebiet stationäre, aber auch mobile Verkehrskontrollen durch. Neben zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz mit E-Scootern, wurden auch Verstöße wegen Missachtung der Gurtpflicht, technischer Veränderungen am Fahrzeug, oder gegen das Verbot der Handynutzung am Steuer festgestellt. Des Weiteren wurden auch mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs nach vorangegangenem Drogenkonsum eingeleitet. So wurden in Selters, Ebernhahn und Montabaur je bei einem Fahrzeugführenden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. In Höhr-Grenzhausen wurden zwei Verkehrsteilnehmern nach gleichgelagerten Feststellungen die Weiterfahrt untersagt. Allen fünf Personen wurde letztlich zu Beweiszwecken je eine Blutprobe entnommen. Die Verdachtsmomente erstreckten sich von denen der Einnahme von weichen Drogen wie Cannabisprodukten, bis hin zu denen des Konsums von harten Drogen wie Amphetamin. Auch der Verdacht des illegalen Medikamentenkonsums ergab sich im Rahmen einer Kontrolle. Je nach Ergebnis der Blutuntersuchung werden sich die Kontrollierten auch strafrechtlich zu verantworten haben.

