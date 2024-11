Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Verdacht einer Verkehrsunfallflucht auf der L 46 zwischen Zemmer und Trier-Quint

Schweich (ots)

Am Donnerstag, dem 14.11.2024, ereignete sich zwischen 07:30 Uhr und 07:50 Uhr, auf der L46 zwischen Zemmer und Trier-Quint, Gemarkung Schweich, ein Verkehrsunfall. Ein Linien-/Schulbus befuhr die L46 aus Richtung Zemmer in Fahrtrichtung Quintbach. Hinter diesem Bus setzte ein grauer Porsche zum Überholen an. Während dieses Überholmanövers kam es dann, aus bisher ungeklärter Ursache, zur Kollision zwischen dem Bus und dem Porsche. Der Bus setzte seine Fahrt anschließend fort. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, aber es entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 32.000 EUR an beiden beteiligten Fahrzeugen. Der Unfall wurde erst im Nachgang angezeigt.

Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Schweich, Tel.Nr. 06502-91570, in Verbindung zu setzen.

