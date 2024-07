POL-HRO: Tötungsdelikt in Rostock: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots) - Am Nachmittag des 16.07.2024 kam es am Nachmittag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer befuhr die L11 zwischen Kröpelin und Kühlungsborn. In der Kühlung kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seiner BMW gegen die Leitplanke. Der 22jährige Kraftfahrer erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die ...

