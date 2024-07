Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Rostock (ots)

Am Nachmittag des 16.07.2024 kam es am Nachmittag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer befuhr die L11 zwischen Kröpelin und Kühlungsborn. In der Kühlung kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seiner BMW gegen die Leitplanke. Der 22jährige Kraftfahrer erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf 20.000 EUR geschätzt. Im Auftrag Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell