Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Mainzer Straße

Idar-Oberstein (ots)

In dem Zeitraum von dem 26.11.2024 bis zu dem 28.11.2024, gegen 12:30 Uhr kam es an der Kreuzung Mainzer Straße / Im Sauergraben in Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte der Unfallverursacher, vermutlich beim Vorbeifahren eine Grundstücksmauer. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen weißen Transporter handeln. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell