POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hattingen (ots) - Durch Einschlagen der Terrassentürscheibe gelangten unbekannte Täter am 07.11.2024 in ein Einfamilienhaus in der Regerstaße. Zwischen 18.05 Uhr und 18:12 Uhr gelangten die Täter in das Haus und durchsuchten dort die Räume nach Wertgegenständen. Eine aufmerksame Zeugin war als Spaziergängerin im Bereich des Hauses unterwegs und bemerkte ...

mehr