Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: 93-Jährige wird Opfer eines Schockanrufes- Fünfstelligen Betrag übergeben.

Gevelsberg (ots)

Zu einem Schockanruf kam es am 07.11.2024 zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr bei einer 93-jährigen Gevelsbergerin. Eine weibliche Person gab sich am Telefon als Polizistin aus und teilte der Geschädigten mit, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Nun müsse eine Kaution geleistet werden, da der Sohn sonst festgenommen werde. Die Gevelsbergerin glaubte diese Betrugsmasche. Sie übergab einen niedrigen fünfstelligen an ihrer Wohnanschrift an den männlichen Abholer. Dieser entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Der Abholer konnte wie folgt beschrieben werden:

-circa 40 Jahre -dunkle kurze Haare -3 Tage Bart -dunkle Kleidung

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100 melden.

