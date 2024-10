Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241006 - 0981 Frankfurt - Bornheim Brand durch technischen Defekt

Frankfurt (ots)

(yi) Durch einen technischen Defekt kam es am gestrigen Samstag (5. Oktober 2024) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Hierbei verletzte sich keiner.

Ein Anwohner rief die Feuerwehr, als er gegen 16:10 Uhr starke Rauchentwicklung vom Kellerabteil des Mehrfamilienhauses in der Straße "An den Röthen" wahrnahm. Die ebenfalls verständigte Polizei traf am Ereignisort ein und evakuierte die Anwohner. Die Feuerwehr begann mit den Löscharbeiten und gab als vermutlichen Brandherd einen Kühlschrank im Kellerabteil des Hauses an. Dieser habe durch einen technischen Defekt Feuer gefangen. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt.

