POL-F: 241004 - 0978 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme mithilfe der Videoschutzanlage

Frankfurt (ots) - (yi) Am gestrigen Donnerstag (03. Oktober 2024) erbeuteten Trickbetrüger mehrere zehntausend Euro in Seckbach. Hierbei nutzten sie die Masche des "Schockanrufes". Die 77-jährige Geschädigte erhielt gegen 11:30 Uhr einen Anruf, in dem die Unbekannten ihr vorspielten, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Gegen eine ...

