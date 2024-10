POL-F: 241003 - 0975 Frankfurt - Innenstadt: Geschäftseinbruch - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - (yi) Am Montag (30. September 2024) kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Mülltonnen durch Feuer. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 20:10 Uhr rief ein Zeuge die Feuerwehr, da er zuvor gesehen habe, wie zwei Personen brennende Gegenstände in verschiedene Mülltonnen in der Jaspertstraße warfen. Insgesamt fingen 15 Mülltonnen Feuer. Eine ...

