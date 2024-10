POL-F: 241005 - 0980 Frankfurt - Nieder-Eschbach: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots) - (ha) Am Dienstagmittag (01. Oktober 2024) verletzte ein 50-jähriger Mann einen 59-Jährigen mit einem Schwert im Oberkörperbereich, Polizeibeamte nahmen ihn kurz darauf fest. Der Tatverdächtige ging nach aktuellen Erkenntnissen gegen 12:20 Uhr in das Geschäft des Geschädigten am Osthafenplatz. ...

mehr