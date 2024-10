Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241004 - 0979 Frankfurt - Ostend: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main: Versuchter Totschlag mittels Langschwert

Frankfurt (ots)

(ha) Am Dienstagmittag (01. Oktober 2024) verletzte ein 50-jähriger Mann einen 59-Jährigen mit einem Schwert im Oberkörperbereich, Polizeibeamte nahmen ihn kurz darauf fest.

Der Tatverdächtige ging nach aktuellen Erkenntnissen gegen 12:20 Uhr in das Geschäft des Geschädigten am Osthafenplatz. Es soll zu einem verbalen Disput mit dem hinter dem Tresen stehenden Geschädigten gekommen sein, daraufhin habe der Mann kurz die Örtlichkeit verlassen und sei mit einem Schwert zurückgekehrt. Er soll dann den Geschädigten mit der Waffe angegriffen und leicht im Bereich des Oberkörpers verletzt haben. Im Anschluss verließ er in Begleitung seiner Lebensgefährtin das Geschäft.

Polizeibeamte nahmen ihn gegen 14:00 Uhr in Offenbach am Main fest.

Der 50-Jährige wurde am 02.Oktober 2024 dem Haftrichter der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlages an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell