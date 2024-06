Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pkw-Fahrerin fährt nach Zusammenstoß mit Fußgängerin davon - Zeugen gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Bereits am vergangenen Montag (17.06.) kam es auf der Dellbrücker Straße im Stadtteil Hand zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Da die Pkw-Fahrerin davonfuhr, ermittelt nun das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg und sucht Zeugen.

Eine 23-jährige Bergisch Gladbacherin befand sich gegen 10:30 Uhr auf dem Gehweg in Höhe der Bushaltestelle Hand Kirche vor einer Bankfiliale und einem Discounter. Zur gleichen Zeit parkte ein heller Pkw rückwärts aus den dortigen Parktaschen aus und touchierte die Fußgängerin am Rücken. Die Fußgängerin sprach die Pkw-Fahrerin, eine Frau mit blonden oder weißen Haaren, an. Diese fuhr jedoch in Richtung Köln davon.

Bisherige Ermittlungen der Polizei führten nicht zur Identifizierung der flüchtigen Pkw-Fahrerin. Das Verkehrskommissariat Bergisch Gladbach bittet nun mögliche Zeugen, aber auch die unfallbeteiligte Pkw-Fahrerin, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (th)

