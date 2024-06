POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Kindertagesstätte in Alt-Refrath

Wermelskirchen (ots) - Gestern Nachmittag (18.06.) ist die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Dabringhauser Straße gerufen worden. Dem Besitzer eines Motorrades war an diesem Nachmittag aufgefallen, dass sein Motorrad von unbekannten Tätern entwendet wurde. Sein Motorrad hatte er zuletzt am Freitagnachmittag (14.06.) auf einer Stellfläche vor einem ...

mehr