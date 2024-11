Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Einfamilienhaus- Täter schlagen Scheibe ein

Hattingen (ots)

Durch Einschlagen der Terrassentürscheibe gelangten unbekannte Täter am 07.11.2024 in ein Einfamilienhaus in der Regerstaße. Zwischen 18.05 Uhr und 18:12 Uhr gelangten die Täter in das Haus und durchsuchten dort die Räume nach Wertgegenständen. Eine aufmerksame Zeugin war als Spaziergängerin im Bereich des Hauses unterwegs und bemerkte ungewöhnliche Geräusche. Sie informierte die Polizei darüber. Täter konnten bei Eintreffen nicht mehr festgestellt werden. Zur Beute können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2200 melden.

