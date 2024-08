Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Trickdiebstahl - Pärchen bietet minderwertigen Schmuck zum Verkauf an und flüchtet mit Halskette der Geschädigten - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am Dienstag (20.08.2024) ist es in der Ulzburger Straße in Harksheide zu einem Trickdiebstahl gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde einer 58-jährigen Norderstedterin um 09:15 Uhr an der Bushaltestelle "Irisgang" von einem Pärchen diverser Schmuck zum Verkauf angeboten.

Während des Verkaufsgespräches wurden der Geschädigten Ketten an den Hals gelegt und weitere Ringe auf die Finger gesteckt.

Nach Aufforderung der Geschädigten dies zu unterlassen, wurde ihr der Schmuck abgenommen und übergeben. Der Mann und eine Frau stiegen daraufhin fluchtartig in ein Fahrzeug, welches sich in unbekannte Richtung entfernte.

Die Norderstedterin bemerkte im Anschluss den Diebstahl ihrer eigenen Halskette, die sie zuvor am Hals trug.

Das Pärchen war während der Tat dunkel gekleidet. Eine genauere Beschreibung der Beschuldigten oder Angaben zu dem Fahrzeug liegen der Polizei nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die das Gespräch in der Ulzburger Straße beobachtet haben und Hinweise zu dem flüchtigen Pärchen oder Fahrzeug geben können. Ebenfalls bittet die Polizei mögliche Geschädigte, denen ebenfalls minderwertiger Schmuck als Goldschmuck zum Verkauf angeboten wurde, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nehme die Ermittler unter der Rufnummer 040 - 528 06 - 0 entgegen.

