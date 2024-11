Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Einbruch in Bad Dürkheim: Polizei sucht nach Hinweisen

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, den 09. November 2024, zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Stadion in Bad Dürkheim. Unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Haus, durchwühlten die Schränke und entwendeten Schmuck in bisher unbekannter Höhe.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Informationen zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06322 9630 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

