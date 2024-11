Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrskontrolle führt zu Feststellung von Trunkenheit im Verkehr

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht von Freitag dem 08.11.2024 auf Samstag meldete gegen 01:50 Uhr ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei Bad Dürkheim einen VW Polo, der in Schlangenlinien auf der B271 Höhe Wachenheim an der Weinstraße fuhr. Eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug am Amtsplatz in Bad Dürkheim feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten sofort Alkoholgeruch in der Atemluft des 23-jährigen Fahrers aus Bad Dürkheim wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr nach § 316 StGB eingeleitet.

