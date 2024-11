Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Fahrzeugkontrolle bringt so einiges ans Licht

Rinnthal (ots)

Am 4. November 2024 wurde um 20:00 Uhr durch eine Streife der Bundespolizei am Rastplatz Rinnthal auf der B 10 ein Fahrzeug mit drei Personen kontrolliert. Der Fahrer war ein 27-jähriger Deutscher, bei dem Beifahrer handelte es sich um einen 32-jährigen Rumänen und Mitfahrer war ein 28-jähriger Deutscher. Die Überprüfung des deutschen Fahrzeugkennzeichens ergab, dass dieses zwangsentstempelt werden sollte. Das Fahrzeug gehörte dem 28-jährigen Insassen, der keinen gültigen Versicherungsnachweis vorlegen konnte. Zudem bestand gegen den Mann eine Aufenthaltsermittlung aufgrund von Trunkenheit im Verkehr. Die zuständige Polizeiinspektion Landau wurde über den Sachverhalt informiert, kam vor Ort, führte die Entstempelung durch und übernahm die abschließende Bearbeitung des Sachverhaltes. Die weitere Kontrolle ergab, dass gegen den Fahrer eine Fahrerlaubnissperre bestand. Ein anschließend durchgeführter Betäubungsmitteltest verlief positiv. Der 27-Jährige wurde zur Durchführung einer Blutentnahme zur PI Landau verbracht. Bei der Durchsuchung des PKW wurden außerdem ein Einhandmesser, ein französisches Fahrzeugkennzeichen sowie Betäubungsmittel aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen den 32-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchdiebstahls. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung der Freiheitsstrafe von 153 Tagen durch die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal eingeliefert. Den 27-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren aufgrund des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Kfz unter Wirkung berauschender Mittel sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell