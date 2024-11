Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert mit dem E-Scooter unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 10.11.2024 um 03:18 Uhr wurde ein 51-Jähriger aus Neustadt/W. mit einem Miet-E-Scooter in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,21 Promille vorwies. Daher wurde dem Neustadter die Weiterfahrt untersagt und diesem im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde dessen Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt. Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

