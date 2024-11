Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Freinsheim - Warnung vor Betrügern in der Gemeinde

Freinsheim (ots)

Am Samstagvormittag, den 09. November 2024, erhielt die Polizei mehrere Meldungen über verdächtige Personen in der Gemeinde Freinsheim. Mindestens zwei männliche Personen wurden beobachtet, die an Haustüren klingelten und unter dem Vorwand einer Notsituation Geld forderten. Zudem versuchten sie, in die Wohnhäuser einzudringen, indem sie angaben, das Telefon nutzen zu müssen.

In mindestens einem Fall hatten die Täter Erfolg: Eine 81-jährige Frau, wohnhaft Am Güterbahnhof in Freinsheim, übergab einem der Betrüger 85 Euro. Der Täter gab sich mit falschen Personalien aus und versprach, das Geld zurückzuzahlen.

Die Polizei rät der Bevölkerung, in solchen Situationen besonders vorsichtig zu sein. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und informieren Sie im Zweifelsfall umgehend die Polizei. Es ist wichtig, solche Vorfälle zu melden, um andere Bürger zu schützen.

Geschädigte und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der 06322-9630 oder per E-Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell