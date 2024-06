POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Zwei Jugendliche aus Windeck vermisst - nun auch Lichtbild des 16-Jährigen veröffentlicht

Eitorf (ots) - Am heutigen Tag um 20:18 Uhr wurde die Polizeileitstelle in Siegburg über einen Verkehrsunfall, zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad (Roller), informiert. Die Unfallstelle befand sich in der Ortslage Eitorf, auf der Asbacher Straße in Höhe der Hausnummer 157. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen stand der 18jährige Eitorfer mit seiner ...

mehr