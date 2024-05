Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger erbeuten 1.600 Euro

Erfurt (ots)

Eine Frau aus Erfurt verlor in den vergangenen Tagen viel Geld an Betrüger. Die 62-Jährige hatte von Unbekannten eine SMS auf ihr Handy erhalten. In dieser schrieb ihre angebliche Tochter, dass sie eine neue Handynummer habe. Die Frau antwortete auf die Nachricht und erhielt kurze Zeit später eine Aufforderung eine Rechnung zu bezahlen. Im Glauben sie begleiche diese für ihre Tochter, überwies sie mehr als 1.600 Euro. Montagmorgen fiel der Betrug auf und die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. (SE)

