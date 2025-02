Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mann außer Rand und Band

Nachdem ein 39-Jähriger am Mittwochabend am Bahnhof negativ in Erscheinung getreten ist und später sowohl medizinisches Personal als auch Polizeibeamte angegriffen und beleidigt hat, ermittelt die Polizei. Der augenscheinlich betrunkene 39-Jährige geriet gegen 20.45 Uhr zunächst mit einem 24-Jährigen in Streitigkeiten, woraufhin er eine Glasflasche in Richtung seines Kontrahenten geworfen haben soll. Diese verfehlte jedoch ihr vorgesehenes Ziel und traf einen unbeteiligten 34-Jährigen. Im weiteren Verlauf eskalierte der Streit. Lediglich der 39-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in eine Klinik gebracht. Weil er dort aggressiv wurde, Beleidigungen um sich warf und versuchte, eine Polizistin zu bespucken, drohen ihm weitere strafrechtliche Konsequenzen.

Sigmaringen

Vorfahrt missachtet - Zwei verletzte Personen

Zwei Leichtverletzte und rund 16.000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall am Mittwochabend im Bereich des Übergangs von der B 32 auf die B 313 entstanden. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah ein 20-jähriger Mitsubishi-Fahrer gegen 20 Uhr beim Linksabbiegen von der B 32 auf die B 313 in Richtung Krauchenwies den ordnungsgemäß aus Krauchenwies nahenden Opel eines 46-Jährigen. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt und mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Autos, die abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden von jeweils knapp 8.000 Euro. Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

Sigmaringen

Unbekannter hantiert an Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein Unbekannter in den vergangenen zehn Tagen insgesamt drei Mal Luft aus den Reifen eines geparkten Autos im Bereich der Anton-Günther-Straße abgelassen hat, ermittelt die Polizei Sigmaringen nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Durch die Taten, die teilweise erst nach Fahrtantritt bemerkt wurden, entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen, die im Zeitraum zwischen dem 9. Februar und dem 19. Februar im Bereich der Anton-Günther-Straße beobachtet werden konnten, werden von der Polizei Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegengenommen.

Ostrach

Vorfahrt missachtet - Totalschaden an zwei Fahrzeugen

Rund 9.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen im Bereich der L 283 bei Günzkofen entstanden. Nach derzeitigem Kenntnisstand missachtete ein 65-jähriger Ford-Fahrer gegen 9.45 Uhr bei dem Versuch, die L 283 von Ölkofen in Richtung Günzkofen zu überfahren, die Vorfahrt einer 41-jährigen Honda-Fahrerin. Die beiden Beteiligten blieben bei der Kollision unverletzt. Beide Pkw wurden jedoch so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

