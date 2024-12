Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz erzielt zwei Festnahmen

Soest (ots)

Am 18.12.2024 führten Kräfte der Polizei Soest und der Bundespolizei erfolgreich einen gemeinsamen Schwerpunkteinsatz durch. Zivile und uniformierte Kräfte wurden in der Soester Innenstadt, auf dem Weihnachtsmarkt und am Bahnhofsvorplatz eingesetzt. Insgesamt wurden 72 Personen kontrolliert. Es wurden drei illegale Einhandmesser sichergestellt.

Ein besonderer Erfolg war die Festnahme von zwei Ladendieben. Diese hatten gegen 16:30 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Brüderstraße einen Rucksack und mehrere Bekleidungsgegenstände entwendet. Durch aufmerksame Mitarbeiter konnten die Täter beim Verlassen des Geschäftes gestellt werden. Mehrere Passanten reagierten couragiert und halfen, die Täter bis zum Eintreffen der Polizei an der Flucht zu hindern.

Die beiden 20 und 23-jährigen Algerier führten Diebesgut aus weiteren Ladendiebstählen mit. Sie wurden vorläufig festgenommen. Beide waren auch zuvor schon polizeilich bekannt. Die EK Prio hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nun wird geprüft, ob beide bis zur Hauptverhandlung in Untersuchungshaft verbleiben müssen.

