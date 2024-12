Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Bettinghausen - Einbruch in Wohnhaus

Bad Sassendorf (ots)

Am gestrigen Mittwoch, zwischen 13:15 Uhr und 17:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Lange Straße ein. Nachdem die Diebe sich vermutlich über die Hauseingangstür Zutritt zum Wohnhaus verschafften, durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Ermittlungen entwendeten die Täter Bargeld und flüchteten mit diesem in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.

