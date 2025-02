Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Folgenschwerer Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Hamm-Lohauserholz (ots)

Ein 38-jähriger Fahrer eines VW Polo fuhr auf der Stadionstraße auf den vor ihm fahrenden Honda HRV einer 33-Jährigen auf. Anschließend fuhr er an dem Honda vorbei in Richtung Martinstraße. Der Polo-Fahrer kollidierte im weiteren Verlauf im Einmündungsbereich Stadionstraße/Martinstraße beim Überfahren eines Grundstücks zunächst mit einem Stabgitterzaun sowie einer Straßenlaterne und einem Stromverteilerkasten. Ein auf dem Grundstück geparkter BMW i4 wurde durch umherfliegende Trümmerteile ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Weiter erfasste er einen am westlichen Fahrbahnrand der Martinstraße geparkten Citroen C3 und schob diesen gegen den Stabgitterzaun eines weiteren Anwesens an der Martinstraße, wo er im Vorgarten zum Stehen kam. In dem Vorgarten endete schließlich auch die Fahrt des VW-Fahrers. Ein im Nahbereich der Unfallstelle geparkter Volvo V60 wurde gleichermaßen durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der VW Polo sowie der Honda und der Citroen waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird insgesamt auf über 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (rs)

