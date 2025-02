POL-HAM: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Hamm-Mitte (ots) - Unsere Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 57-Jährigen vom Freitag, 7. Februar, 14.30 Uhr, nehmen wir hiermit zurück. Der Vermisste konnte gegen 15.20 Uhr in Hamm-Wiescherhöfen angetroffen werden. Er wurde wohlbehalten zum Seniorenheim am Schillerplatz wieder zurückgebracht. (kt) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: ...

