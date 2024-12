POL-PPWP: An Kirche uriniert und Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots) - Ein Fußgänger und ein Autofahrer gerieten am Donnerstagmorgen an der Einmündung Museumsplatz in Streit. Nach bisherigen Ermittlungen überquerte ein 42-Jähriger die Straße, als ein Peugeot auf ihn zufuhr. Der Fahrer hielt kurz vor dem Mann an. Der Passant ärgerte sich darüber und trat zunächst gegen den Wagen. Kurz darauf öffnete er die ...

mehr