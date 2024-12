Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handfeste Auseinandersetzung nach Streit im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots)

Ein Fußgänger und ein Autofahrer gerieten am Donnerstagmorgen an der Einmündung Museumsplatz in Streit. Nach bisherigen Ermittlungen überquerte ein 42-Jähriger die Straße, als ein Peugeot auf ihn zufuhr. Der Fahrer hielt kurz vor dem Mann an. Der Passant ärgerte sich darüber und trat zunächst gegen den Wagen. Kurz darauf öffnete er die Beifahrertür des Autos, was den 20-jährigen Fahrzeugführer dazu bewog, aus seinem Pkw auszusteigen. Bei dem anschließenden Streitgespräch kam es zum Gerangel, was darin endete, dass beide Personen aufeinander einschlugen. Durch Zeugen konnten die Streithähne getrennt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der wechselseitigen Körperverletzung aufgenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell