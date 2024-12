Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit bis die Fäuste fliegen

Kaiserslautern (ots)

In der Vogelwoogstraße kam es am frühen Mittwochabend zu einem Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger. Ein 47-Jähriger bog mit seinem Wagen gegen 18:30 Uhr auf ein Sportgelände ein. Ein 38-jähriger Passant war der Meinung, dass der Pkw zu dicht an ihm vorbeigefahren sei, weswegen es zum Streit zwischen beiden Personen kam. Der Disput gipfelte darin, dass der 38-Jährige auf sein Gegenüber einschlug. Noch bevor die Polizei vor Ort eintraf, machte er sich aus dem Staub. Einsatzkräfte konnten den Aggressor wenig später an einem Kiosk feststellen und kontrollieren. Hierbei gab der Mann an, dass der Autofahrer zuerst zugeschlagen hätte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |kfa

