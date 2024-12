Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tasche aus Einkaufswagen gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer gestohlenen Tasche meldete sich am Mittwochnachmittag eine Stadtbewohnerin bei der Polizei. Sie gab zu Protokoll, dass sie gegen 13:30 Uhr in der Kerststraße unterwegs war, um einzukaufen. Dabei legte die Frau ihre Umhängetasche in den Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment griff der Langfinger zu und der Beutel war weg. Darin befanden sich neben Ausweisdokumenten auch die Bankkarte der 67-Jährigen. Die Polizei hat den Diebstahl aufgenommen und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegengenommen. |kfa

