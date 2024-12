Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei kontrolliert im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am späten Mittwochnachmittag in der Mainzer Straße Verkehrskontrollen durchgeführt. Ein Hauptaugenmerk lag dabei auf dem Verkehr an der Ampelanlage an der Kreuzung Mainzer Straße / Donnersbergstraße. Die Polizei stellte drei Autofahrer fest, die das Rotlicht missachteten. Die Betroffenen müssen nun mit teuren Bußgeldern und Fahrverboten rechnen. Weil der Fahrer eines Transporters eine Gasflasche nicht ordnungsgemäß sicherte, muss auch er mit Post von der Bußgeldstelle rechnen. Ein Verwarnungsgeld wurde für seinen Beifahrer fällig, er war nicht angeschnallt. |erf

