Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte zünden Abfallbehälter und Container an

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen (05.12.2024) in der Alex-Müller-Straße zwei Abfallbehälter angezündet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung der Flammen auf einen parkenden Pkw, und von dort womöglich auf ein Wohnhaus, verhindert werden. Bereits in der Nacht zum Mittwoch löschten die Wehrleute in der Alex-Müller-Straße den Brand eines Altkleidercontainers. Einen Tatzusammenhang kann die Polizei aktuell nicht ausschließen. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf. |erf

