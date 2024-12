Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand einer Großwäscherei

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es zu einem Brand in einem Industriebetrieb in der Bruchwiesenstraße in Landstuhl. Das Feuer brach kurz vor 4 Uhr aus. Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort. Personen kamen nicht zu Schaden. Derzeit ist die Brandursache noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Eine ausführliche Berichterstattung finden Sie unter https://s.rlp.de/sGACr0K auf der Internetseite des Landkreis Kaiserslautern. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell